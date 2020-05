Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Unfallflucht - Zeugen gesucht (13.05.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Weil ein unbekannter Van-Fahrer am heutigen Mittwoch gegen 07 Uhr auf der K 6163 zwischen Reute und Stahringen in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen sein soll, wich ein Motorradfahrer um eine Kollision zu verhindern nach rechts aus und verunfallte. Ohne Anzuhalten fuhr der Unbekannte mit seinem weißen Van weiter in Richtung Radolfzell. Der Motorradfahrer zog sich beim Sturz zwar keine Verletzungen zu, an seinem Motorrad entstand jedoch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu informieren.

