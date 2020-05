Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Unfall mit verletztem Motorradfahrer (12.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein verletzter Motorradfahrer und rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Dienstag gegen 15 Uhr in der Erzbergerstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger Mercedes SUV-Fahrer hielt an einem Fußgängerüberweg an. Ein nachfolgender 58-jähriger Harley-Davidson Fahrer erkannte dies zu spät, überbremste das Vorderrad seines Motorrades und kam dadurch zu Fall. Sein Motorrad schlitterte über die Straße und prallte ins Heck des stehenden SUV. Der 58-Jährige verletzte sich beim Sturz und der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Seine schwere, nicht mehr fahrbereite Maschine lud der Abschleppdienst auf.

