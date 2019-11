Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf - Vorrang missachtet

Aalen (ots)

Vorrang missachtet Schorndorf Am Dienstagabend, gegen 18.33 Uhr, befuhr ein 71-jähriger VW-Lenker die L 1150 von Welzheim in Richtung Schorndorf. Auf Höhe Steinbrück will er nach links abbiegen. Obwohl ihm mehrere Fahrzeuge entgegen kamen biegt er nach links ab und stößt dabei frontal mit einem entgegen kommenden Alfa-Romeo eines 29-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge werden um 180 Grad gedreht. Der Unfallverursacher kommt anschließend noch von der Fahrbahn und bleibt in einer Wiese stehen. Beide Fahrzeugführer werden bei der Kollision leicht verletzt und müssen in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die L 1050 musste bis zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden und war erst ab 20.25 Uhr wieder voll befahrbar.

