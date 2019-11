Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisste Frau tot aufgefunden

Ruppertshofen (ots)

Die seit Montag vermisste 60 Jahre alte Frau aus Ruppertshofen wurde am späten Dienstagnachmittag in einem Waldstück tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Verwendung des Bildes durch die Medien ist nicht mehr zulässig, um Löschung wird gebeten.

Die gesundheitlich beeinträchtigte Vermisste hatte am Montagvormittag ihren defekten Pkw bei Hönig zurückgelassen und war seitdem verschwunden. Am Montag und Dienstag wurden durch die Kriminalpolizei intensive Suchmaßnahmen unter dem Einsatz von Polizeihubschrauber, Rettungshundestaffeln, Polizeihunde, Polizeipferde, der Feuerwehr und Streifenbesatzungen durchgeführt. Schließlich wurde die Frau am Dienstag gegen 16:45 Uhr in einem Waldstück zwischen Steinenbach und Hönig aufgefunden. Leider kam für sie jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

