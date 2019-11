Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Hochwertiger Pkw entwendet & Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Großheppach: Hochwertiger Pkw entwendet

Zwischen Montagabend, 23:30 Uhr und Dienstagmorgen, 7:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe in der Johann-Ludwig-Huber-Straße einen geparkten Mercedes GLC. Der Pkw mit einer auffälligen silber-hellblauen Lackierung hat einen Wert von rund 60.000 Euro. Zum Tatzeitpunkt waren die amtlichen Kennzeichen WN-DE 3101 am Fahrzeug angebracht, wobei unklar ist, ob die Täter das Kennzeichen nach der Tat gewechselt haben. Die auf den Bildern beigefügte Transportbox war zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht am Pkw angebracht. Zeugen, denen das Fahrzeug in der Nacht zum Dienstag oder danach aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kalkofenstraße einen geparkten Skoda Superb. Am Skoda, der zwischen 14:30 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

