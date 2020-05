Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Selbstgebastelte Verkehrszeichen angebracht (11.05.2020)

St. Georgen (ots)

Zwei selbstgebastelte Verkehrszeichen riefen am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die Polizei in der Straße "Im Beifang" auf den Plan. Unbekannte montierten mit Kabelbindern an zwei Straßenlaternen die jeweils aus Holz und Folie hergestellten Verkehrszeichen "Durchfahrt verboten" (Verkehrszeichen 250 Straßenverkehrsordnung) mit Zusatzzeichen "Anlieger frei", obwohl sich an der Einfahrt zur Straße ein echtes Verkehrszeichen 250 StVO befindet. Eines der Selbstbau-Schilder überdeckte zudem ein amtliches Verkehrszeichen, welches auf das Ende einer Halteverbotsstrecke hinweist. Offensichtlich wollten die Unbekannten hiermit den Bereich des Halteverbots erweitern. Polizeibeamte entfernten die falschen Verkehrszeichen.

