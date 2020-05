Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen-Behla

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ausgelaufenes Dieselöl gelangt in die Kanalisation (12.05.2020)

Hüfingen (ots)

Zu einem Ölunfall kam es am gestrigen Dienstag gegen 14 Uhr im Weidenbachweg. An einem Tankwagen löste sich beim Befüllen eines Öltanks ein Verbindungsschlauch. Dem 44-jährigen Tankwagenfahrer gelang es zwar schnell, die Förderpumpe am Lkw abzuschalten, aber er konnte nicht mehr verhindern, dass rund 40 Liter Diesel über einen Gully in die Kanalisation gelangten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

