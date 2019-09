POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.09.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Versuchte Raubtat

Emden - In der heutigen Nacht kam es gegen 00:30 Uhr in der Straße "Am Delft" in Höhe eines dortigen Restaurants zu einer versuchten Raubtat zum Nachteil eines 24-jährigen aus Emden. Der 24-jährige Angestellte verließ nach den Aufräumarbeiten als Letzter das Restaurant, welches im Delft Hotel integriert ist. Unmittelbar nach der Schließung des Haupteinganges, welcher zur Promenade gerichtet ist, kamen dem 24-jährigen zwei männliche Personen entgegen. Als der Emder sich in Richtung des Rathausplatzes aufmachen wollte, wurde er unvermittelt mit einem Gegenstand an den Oberarmen verletzt. Der Emder ergriff sofort die Flucht, wobei ihm die beiden männlichen Personen folgten. In der Straße "Am Delft" kam dem Emder ein junger Mann entgegen, den er um Hilfe bat. Der junge Mann konnte erkennen, dass die beiden Täter von der Verfolgung abließen, umkehrten und in die Emsmauerstraße flüchteten. Beide Täter sollen mit einer dunklen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Unter der Jacke soll einer der Täter einen schwarzen Kapuzenpullover, der andere einen grauen Kapuzenpullover getragen haben, wobei die Kapuze während der Tatausführung über den Kopf gezogen wurde. Einer der Täter wird auf eine Größe von circa 1,85 Meter geschätzt. Der andere Täter soll kleiner gewesen sein. Beide hätten eine schmale Statur gehabt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat, beziehungsweise zu den beschriebenen Tätern geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten sich die beiden Täter auch vor der Tat, in der Zeit zwischen 23:30 und 00:00 Uhr, an der Promenade im Bereich des Restauranteinganges aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Emden entgegen.

Moormerland - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Moormerland - In der Zeit zwischen letzten Mittwochmittag und Donnerstagabend wurde auf einem Tankstellengelände in dem Borgwardring ein schwarzer BMW, 1er durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heck beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht vom Sonntag in der Hermann-Immer-Straße in Höhe der Hausnummer 39 geben können. In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Camaro Coupe am vorderen, linken Kotflügel.

Emden - Verkehrsschild beschädigt - Zeugen gesucht

Emden - Am gestrigen Abend wurde in der Hansastraße, Ecke Dortmunder Straße ein Verkehrsschild (Gemeinsamer Fuß-und Radweg und Absolutes Halteverbot) durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Eine Anwohnerin hatte gegen 19:20 Uhr einen lauten Knall gehört und im Anschluss das beschädigte Verkehrsschild gesehen. Hinweise nimmt die Polizei in Emden entgegen.

