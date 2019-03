Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle auf Bundesstraßen

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von zirka 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag entstanden. Eine 53-Jährige war um 9.30 Uhr mit ihrem Honda Civic auf der Überleitung von der B 10 herkommend zur B 313 in Richtung Nürtingen unterwegs. Am Ende der Überleitung bemerkte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr abbremsen musste. Ungebremst fuhr sie auf den Volvo eines 57 Jahre alten Mannes, der noch gegen den Mercedes einer 60-Jährigen geschoben wurde. Der Honda und der Volvo mussten anschließend abgeschleppt werden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall auf der B 27

Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Mittwochmittag auf der B 27 nach einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 22-Jährige befuhr um 11.30 Uhr mit einem Opel die Bundesstraße auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Aus Unachtsamkeit bemerkte sie zu spät, dass sich der Verkehr auf Höhe von Stetten staute. Am Stauende fuhr die Fahrerin mit ihrem Wagen ins Heck des BMW eines 62 Jahre alten Mannes. Der Aufprall war so heftig, dass sich die Unfallverursacherin leicht verletzte und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 27.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste der Verkehr eine Stunde lang einspurig vorbeigeleitet werden. (ms)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell