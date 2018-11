POL-NI: Tageswohnungseinbruch

Bückeburg (ots) - (ma)

Über eine aufgehebelte Terrassentür verschafften sich am Sonntag Einbrecher Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Georgstraße in Bückeburg.

Die Wohnung wurde in dem Zeitraum von 14.30 bis 17.30 in Abwesenheit der Wohnungsinhaber betreten und systematisch nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Eindringlinge machten Beute, wobei Bargeld und Schmuck entwendet wurde.

Am 08.11. fand ein ähnlich gelagerter Einbruch in ein Wohnhaus auf der Schillerstraße in Bückeburg statt.

In beiden Fällen waren die betroffene Wohnung bzw. das Wohnhaus gänzlich unbeleuchtet.

Der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer, weist darauf hin, dass eine zumindest teilweise eingeschaltete Beleuchtung der Wohnräume bei Abwesenheit, einen wesentlichen Beitrag zum präventiven Einbruchsschutz während der dunklen Jahreszeit leisten kann.

