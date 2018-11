POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots) - (jwp) Am Freitag, zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr ereignete sich an der Detmolder Straße in Höhe einer Gärtnerei ein Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Rintelnerin hatte gegen 15:15 Uhr ihren Pkw VW Polo am Fahrbahnrand vor der Gärtnerei geparkt. Nach dem Einkauf in der Gärtnerei musste sie feststellen, dass ihr Pkw an der vorderen Stoßstange an der Fahrerseite beschädigt worden war. Der Verursacher wartete nicht vor Ort und hatte auch seine Personalien nicht hinterlassen. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

