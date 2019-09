Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++Diebstahl in Bäckerei ++ Terrassentür beschädigt++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

PI Leer/Emden (ots)

Detern - Diebstahl in Bäckerei Detern - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 05:45 Uhr, wurde Wechselgeld aus einer Bäckerei in der Straße "Am Warf" gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat sich die Täterin oder der Täter im Geschäft versteckt gehalten und sich zum Ladenschluss einschließen lassen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Terrassentür beschädigt Leer - Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Samstag, 10:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Kobusweg aufzuhebeln. Hierbei scheiterte er. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hesel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Hesel - Am Samstag befuhr ein 25-jähriger Mann, der in Schwerinsdorf wohnhaft ist, mit einem OPEL Corsa gegen 19:15 Uhr die Oldenburger Straße in Richtung Hesel. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte die Berme. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,30 Promille und somit eine absolute Fahruntüchtigkeit. Zudem besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Christian Groeneveld

Telefon: 0491/97690-212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell