Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Kopfüber im Graben gelandet

Ahaus-Alstätte (ots)

Am Samstagnachmittag verlor eine 18-jährige Autofahrerin aus Gronau die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb kopfüber im Straßengraben liegen. Sie hatte die Kreisstraße 22 von Ottenstein kommend in Richtung Alstätte befahren und war in Höhe Schmäinghook zunächst nach rechts und nach dem Gegenlenken nach links von der Straße abgekommen. Ersthelfer halfen ihr aus dem Fahrzeug. Sie wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und in ein Ahauser Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem schwarzen Kleinwagen wird auf 10.000 Euro geschätzt.

