Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Weseke - Unfallflucht

Autofahrerin verletzt

Borken-Weseke (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich Benningsweg/Nordvelener Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 34-jährige Autofahrerin aus Borken gab an, dass ihr auf einem Wirtschaftsweg ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Sie musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen und verhinderte dadurch einen Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug. Dabei überfuhr sie einen Haufen aus Einbaumaterial zur Straßensanierung und beschädigte dadurch ihr Fahrzeug. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die hochschwangere 34-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ob der Fahrzeugführer diesen Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des anderen Autos, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

