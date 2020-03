Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Motorradfahrer weicht aus und landet im Graben

Velen (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Stadtlohn konnte am Samstagmorgen einen Zusammenstoß mit einem Traktor verhindern, landete mit seinem Krad jedoch nach einem Ausweichmanöver leicht verletzt im Graben. Gegen 10.15 Uhr war ein 53-jähriger Traktorfahrer aus Velen vom Fischediek nach links auf die Nordvelener Straße in Richtung Gescher abgebogen und hatte dabei den bevorrechtigten Motorradfahrer übersehen, der auf der Nordvelener Straße in Richtung Velen unterwegs war. Das Motorrad musste geborgen und abgeschleppt werden. Der 19-Jährige konnte das Stadtlohner Krankenhaus, in das er zunächst von Rettungskräften mit einem Rettungswagen gebracht wurde, nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

