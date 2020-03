Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ramsdorf - Einbrecher lösen Alarm aus

Velen-Ramsdorf (ots)

In der Nacht zum Samstag hatten bisher unbekannte Täter versucht, gewaltsam in ein Geschäft an der Borkener Straße einzudringen. Sie hatten gegen 02.20 Uhr eine Stahltür zur Werkstatt aufgehebelt und dadurch den Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten in bisher unbekannte Richtung. In Tatortnähe blieb ein fahruntüchtiges Fahrrad zurück, welches die Täter vermutlich zuvor benutzt hatten.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell