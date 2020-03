Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Wohnungseinbruch

Gronau (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten, gewaltsam in der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag, 10.00 Uhr, in eine Wohnung an der Kaiserstiege einzudringen. An der Wohnungstür im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses befanden sich Hebelspuren. Die Hauseingangstür blieb unbeschädigt. Es ist nicht bekannt, ob die Einbrecher bei der Tat gestört wurden.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

