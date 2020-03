Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - 14-Jährige unsittlich berührt

Isselburg (ots)

Am Samstagnachmittag belästigte ein Unbekannter eine 14-Jährige auf der Bleichstraße. Das Mädchen ging im Bereich Alleestraße/Bruchstraße mit ihrem Hund Gassi. Sie bemerkte dabei einen unbekannten Mann, der ihr folgte. Als sie ihr Tempo beschleunigte und sich anschließend nochmal umdrehte, war die Person zunächst verschwunden. Aus Angst suchte sie das Wohnhaus ihrer Großeltern auf. Als sie das Tor zu deren Grundstück öffnen wollte, stand der Fremde plötzlich hinter ihr, hielt sie fest und berührte sie unsittlich. Dem Mädchen gelang es gegen das Tor zu schlagen, so dass sie den Täter dadurch vermutlich verschreckte und er von ihr abließ. Er floh in Richtung Münsterdeich/Drengfurter Straße. Verwandte machten sich zusammen mit der 14-Jährigen, vor Eintreffen der Polizei, auf die Suche nach dem Täter und trafen ihn auf der Minervastraße an einer Bushaltestelle an. Der Täter bemerkte dies und flüchtete in bisher unbekannte Richtung.

Nach Angaben des Mädchens handelte es sich bei dem Täter um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten, circa 170 cm großen Mann von schmaler, dünner Statur, mit schwarzen Haaren, auffällig dicken Augenbrauen, braunen Augen, einer markanten, dicken Nase mit großen Nasenlöchern und südländischer Herkunft jedoch mit hellem Teint. Er trug eine graue Jacke mit Streifen auf den Schultern und eine dunkle Jeanshose.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

