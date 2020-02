Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Nach Scheunenbrand nun Belohnung ausgelobt

Isselburg (ots)

Nach dem Brand einer Scheune in Isselburg hoffen die Ermittler jetzt auf neue Hinweise. Das Stallgebäude für Rinder und gleichzeitig Strohlager, ist am 24. Dezember 2019 ein Raub der Flammen geworden. Die Polizei geht nun mit einem Plakat an die Öffentlichkeit: Für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung des oder der Täter führen, ist nun eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt. Über ihre Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Hier gelangen Sie zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4477471

