POL-PDNW: PI Grünstadt - Laserkontrolle in Obersülzen, Verkehrskontrolle im Stadtgebiet - mehrere Verstöße

Obersülzen und Grünstadt - 18.02.2020, 15 und 20 Uhr (ots)

Beamte der PI Grünstadt konnten bei zwei Verkehrskontrollen am 18.02. mehrere Kontrollerfolge verbuchen: Bei einer Laserkontrolle in Obersülzen wurden 8 Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit (30er Zone) sanktioniert. Ein 50-Jähriger aus Freinsheim hatte keine gültige Fahrerlaubnis für sein Kleinkraftrad. Bei einem 32-jährigen PKW-Fahrer aus Frankenthal bestand der Verdacht auf Drogeneinwirkung, weshalb ihm eine Blutprobe genommen wurde. Der 32-Jährige räumte ein, einen Joint geraucht zu haben.

An der Kontrollstelle in Grünstadt wurden mehrere PKW wegen Nichtmitführen von Verbandskasten und Warnwesten bemängelt. Ein 24-jähriger PKW-Fahrer zeigte Anzeichen auf BTM-Einwirkung. Der Urintest schlug auf THC an, weshalb dem 24-Jährigen ebenfalls eine Blutprobe genommen wurde.

