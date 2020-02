Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung einer E-Ladesäule

Unbekannte Täter haben in der Nacht von 17.02.20 auf den 18.02.20 eine E-Ladesäule der Stadtwerke Neustadt auf einem Parkplatz in der Eckstraße (Ortsteil Haardt)beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3000 Euro. Vermutlich wurde diese Ladesäule mit Gewalt umgerissen. Ein Anwohner hatte in den Abendstunden Jugendliche beobachtet, die sich in diesem Bereich aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten.

