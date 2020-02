Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wichtiger Zeuge gesucht - zu unserem Pressebericht 18.02.2020,09:38 Uhr "Betagter Senior missachtet rote Ampel"

Neustadt/Weinstraße (ots)

Um Ereignisabläufe rekonstruieren zu können kann jede Beobachtung wichtig sein. Wer Angaben zu unseren Mitteilungen machen kann und noch nicht bei uns bekannt ist, soll sich unbedingt melden. So suchen wir in dem Fall, den wir heute Morgen im Presseportal veröffentlicht hatten, grundsätzlich nach Zeugen, aber auch konkret nach einem Mann, der unmittelbar vor der 18-Jährigen die Straße überquert haben soll, in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesehen, von rechts nach links. Bitte melden Sie sich unter der angegebenen Telefonnummer.

