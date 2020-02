Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pizzadienst ohne Führerschein unterwegs - Glück für den Besteller

Neustadt/Weinstraße (ots)

Glück hatte der Pizzabesteller gestern gegen 17:15 Uhr, denn er hatte seine Mahlzeit bereits erhalten. Von Pech kann man allerdings nicht sprechen, was den Fahrer des Lieferdienstes anbelangt. Denn er war unangeschnallt und brauchte sich folglich nicht zu wundern, dass er in der Konrad-Adenauer-Straße einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte der 37-Jährige Fahrer nur eine Fahrerlaubnis eines Staates des Nahen Ostens vorzeigen. Diese berechtigt den Fahrer allerdings zwischenzeitlich nicht mehr, in Deutschland ein Auto zu führen. Der Grund ist der Zeitraum, in dem der 37-Jährige mittlerweile in Deutschland lebt. Die Fahrt war somit an der Kontrollörtlichkeit beendet. Eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist die Folge. Auch der Halter des Autos muss mit einem Strafverfahren rechnen, weil der die Fahrt zugelassen hatte.

