Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne- PKW Diebstahl - Fahrzeug in Frankfurt aufgefunden, Täter vorläufig festgenommen

Werne (ots)

Am Dienstagmorgen (14.01.2020) betrat um kurz nach 12 Uhr ein zunächst unbekannter Mann den Eingangsbereich einer Tennishalle An der Wiebecke. Er ging anschließend in die Männerumkleide und verließ wenig später wieder das Gebäude.

Gegen 12.30 Uhr bemerkte ein Tennisspieler, dass sein vor der Halle abgestellter PKW entwendet worden war. Der Unbekannte hatte ihm den Autoschlüssel entwendet, während er unter der Dusche stand.

Da das Fahrzeug über ein Ortungssystem verfügt, konnte es am Abend im Bereich Frankfurt geortet werden. Durch die Polizei Frankfurt konnte das Fahrzeug dort aufgefunden werden. Bei Eintreffen am Fundort stieg gerade eine männliche Person aus und wurde vorläufig festgenommen. Der PKW wurde sichergestellt.

Auf den Tatverdächtigen traf die Personenbeschreibung des unbekannten Mannes in der Tennishalle in Werne zu. Er schien deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, besaß keine gültige Fahrerlaubnis und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Nach eigenen Angaben wollte er den PKW in Frankfurt verkaufen.

Es handelte sich bei dem Mann um einen 38-jährigen Werner, der bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist. Nach Vernehmung wurde er in Frankfurt auf Grund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

