POL-ME: Radfahrerin nach Unfall mit Kindern schwer verletzt - Langenfeld - 2001028

Am Montagnachmittag (6. Januar 2020) ist in Richrath eine 78 Jahre alte Langenfelderin mit ihrem Fahrrad mit zwei spielenden Kindern zusammengestoßen. Dabei wurde die Radfahrerin schwer, die beiden Kinder leicht verletzt.

Gegen 16:40 Uhr war die 78-Jährige mit ihrem Fahrrad über die Straße "Tönnesbrucher Feld" in Richtung Kaiserstraße gefahren, als in Höhe eines Fußweges plötzlich drei Kinder auf die Fahrbahn liefen. Die Seniorin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass sie mit zwei Mädchen (beide sieben Jahre alt) zusammenstieß. Dabei fiel die 78-Jährige vom Fahrrad, wobei sie schwer verletzt wurde. Sanitäter brachten die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Auch eines der Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Auch das andere Mädchen wurde leicht verletzt und noch am Unfallort behandelt. Das dritte Kind konnte dem Zusammenstoß mit der Seniorin gerade noch ausweichen und wurde nicht verletzt.

