POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Stralsund

Am Abend des 20.06.2019 ereignete sich in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Gegen 21:00 Uhr befuhr ein Pkw Renault die Prohner Straße stadteinwärts. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 18jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurden der Fahrer und die 18jährige Beifahrerin leicht verletzt und ins Klinikum Stralsund eingeliefert. Der entstandene Gesamtschaden am PKW (Totalschaden) und Straßenbaum beträgt ca. 1000,-EUR. Die Prohner Straße musste für ca. eine Stunde voll gesperrt und im Anschluss von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden.

