Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mädchen verletzt sich bei Unfall und fährt weiter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Noch unbekannt ist das etwa 9-Jährige Mädchen, das am 18.02.20, um 17:00 Uhr "Im Altenschemel" mit seinem Fahrrad in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer war aus einer Hofeinfahrt herausgefahren und wartete verkehrsbedingt auf dem querenden Gehweg. Das Mädchen hatte wohl beabsichtigt, die Einfahrt mit ihrem Fahrrad, den Gehweg nutzend, zu passieren, fuhr schließlich jedoch gegen die Beifahrertür des BMW. Die etwa 9-Jährige verspürte Schmerzen am Knie, lehnte die Verständigung eines Rettungsdienstes ab und setzte ihre Fahrt fort.

