Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht im Föhrenweg

Haßloch (Pfalz) (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht von Montag, den 17.02. auf Dienstag, den 18.02. einen Ford Fiesta am vorderen Stoßfänger. Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung geparkt, vermutlich stand der Verursacher vor dem Ford und touchierte diesen beim Ausparken bzw. Rangieren.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell