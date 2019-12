Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stallgebäude vollständig niedergebrannt

Isselburg-Vehlingen (ots)

Heute am frühen Morgen (gegen 02.00 Uhr) kam es zum Brand eines ca. 6 x 10 m großen Stallgebäudes, in dem neben gelagertem Stroh auch mehrere Rinder untergebracht waren. Das Feuer wurde durch eine Anwohnerin offenbar frühzeitig entdeckt, denn bis auf zwei Rinder konnten alle Tiere aus dem Stall gerettet werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gebäude dann in voller Ausdehnung, es konnte nicht verhindert werden, dass der Stall vollkommen zerstört wurde, es besteht Einsturzgefahr. Die Löscharbeiten dauerten bis weit in die Morgenstunden an. Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt, eine Brandursachenermittlung wird vermutlich erst nach den Weihnachtstagen erfolgen.

