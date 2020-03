Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Dieseldiebstahl auf Rastplatz

Legden (ots)

In der Nacht zum Samstag entwendeten bisher unbekannte Täter etwa 120 Liter Dieselkraftstoff auf dem Rastplatz Bürener Esch an der A 31 in Höhe Legden. Sie hatten unbemerkt den Tank eines rastenden Lkws geleert. Der schlafende Fahrer hatte davon nichts mitbekommen.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

