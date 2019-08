Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Brände schnell gelöscht

Lingen (ots)

Am Mittwochabend ist es an der Hannoveraner Straße und an der Rheiner Straße zu zwei Bränden im Bereich von Holzunterständen gekommen. Die Brände wurden gegen 20.45 Uhr und etwa 21.30 Uhr jeweils durch Anwohner früh bemerkt und konnten jeweils selbstständig gelöscht werden. Nennenswerte Sachschäden entstanden dabei nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den jeweiligen Brandursachen aufgenommen.

