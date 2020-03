Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Lager aufgehebelt

Anhaust-Wüllen (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in einen als Lager genutzten Überseecontainer eines Geschäftes an der Andreasstraße ein. Einem Sicherheitsdienstmitarbeiter fiel die aufgehebelte zweiflügelige Stahltür bei einer Kontrollfahrt auf und verständigte die Polizei. Es steht derzeit nicht fest, ob die Unbekannten etwas erbeuteten.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

