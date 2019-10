Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Golf wurde am Montagabend (30. September) eine 37-jährige Fußgängerin im Bereich der Kreuzung Kamener Straße/Fangstraße leicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte die Frau aus Hamm gegen 21 Uhr die Kamener Straße über eine Fußgängerfurt in Richtung Heinrichstraße. Auf der Fahrbahn wurde sie von dem Volkswagen eines 25-Jährigen aus Everswinkel erfasst, welcher gerade an der Ampelanlage Fangstraße/Kamener Straße angefahren war, um nach links auf die Kamener Straße abzubiegen. Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus verbracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.(es)

