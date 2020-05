Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (12.05.2020)

Konstanz (ots)

Zu einer Hausstreitigkeit wurden Beamte des Polizeireviers Konstanz am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr in die Brandenburger Straße gerufen. Ein alkoholisiertes Ehepaar war in Streit geraten, in dessen Verlauf der Mann seiner Frau ins Gesicht geschlagen haben soll. Während die Beamten den Sachverhalt klären und die Eheleute beruhigen wollten, zeigte sich der 40-jährige Mann auch gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv, leistete Widerstand und schlug unkontrolliert mit seinen Armen in Richtung der Beamten. Nur mit Mühe und großem Kraftaufwand gelang es schließlich den Polizisten, den 40-Jährigen zu Boden zu bringen und Handschließen anzubringen. Bei dem Gerangel wurden der Aggressor sowie ein Beamter leicht verletzt. Nach einer ärztlichen Entnahme einer Blutprobe verbrachte der 40-Jährige die Nacht in einer Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums Konstanz.

