Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) 18-Jähriger schlug mit Fahrradschloss einem Jugendlichen ins Gesicht (12.05.2020)

Engen, Lkrs. KN (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen, der am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr zwei 15-Jährige zunächst beleidigt und anschließend geschlagen haben soll. Nach Angaben der Jugendlichen war der Täter zusammen mit seiner männlichen, bislang unbekannten Begleitung aus Richtung Bahnhof zur Bushaltestelle in der Bahnhofstraße gekommen und habe sie zunächst verbal beleidigt. Ohne Vorwarnung soll der 18-Jährige dann mit einem Fahrradschloss einem der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin wollte der andere 15-Jährige ihm helfen, wurde aber von dem Begleiter des Täters festgehalten. Beide Jugendlichen trugen leichte Verletzungen davon. Ein vorbeifahrender Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam, parkte sein Fahrzeug und ging auf die Bushaltestelle zu. Daraufhin flüchteten die beiden Männer. Die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens dauern an.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell