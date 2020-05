Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Peterzell-Schoren

VS) Diebstahl von mehreren Baggerschaufeln (11.05.2020 - 12.05.2020)

St. Georgen-Peterzell (ots)

Unbekannte Täter stahlen im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag insgesamt acht an einer Wendeplatte am Ende der Straße "Kronenacker" abgelegte Baggerschaufeln eines Fachbetriebes zur Kabelverlegung. Der Tatort befindet sich in dem an der Landesstraße 177 nördlich des Weilers "Schoren" befindlichen Gewerbegebiet. Der Wiederbeschaffungswert der entwendeten Arbeitsgeräte beträgt etwa 10.000 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass die Baggerschaufeln unter Nutzung von geeigneten Fahrzeugen aufgeladen und transportiert wurden.

Personen, die der Polizei Hinweise zu Tatverdächtigen, benutzten Transportfahrzeugen oder zum Verbleib der gestohlenen Baggerschaufeln geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen im Schwarzwald, Tel. 07724 94950-0, zu melden.

