Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim - Spaichingen) Nochmaliger Zeugenaufruf der Kriminalpolizei zu schwerem Bandendiebstahl (09.05.2020)

Rietheim-Weilheim (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei weiterhin zum Einbruch in ein Tankstellengebäude mit Diebstahl des dort aufgestellten Geldautomaten in der Nacht zum Samstag gegen 03.00 Uhr. Das gemischt genutzte Betriebsgebäude mit Hotel, Bäckerei, Imbiss und der Tankstelle befindet sich zwischen den Ortsteilen Weilheim und Rietheim oberhalb der Bundesstraße 14. Der Tankstellen-Shop war zur Tatzeit geschlossen.

Das Polizeipräsidium Konstanz berichtete bereits in einer Pressemeldung von Samstag, 09.05.2020, 11.46 Uhr, über diese Straftat.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen mehrere männliche Täter gewaltsam in den geschlossenen Tankstellen-Shop ein. Sie nutzten einen weiß lackierten FIAT Ducato, den sie rückwärts gegen die geschlossene Glasschiebetür fuhren, die hierbei zerstört wurde.

Die Tatverdächtigen drangen anschließend in den Tankstellenshop ein, befestigten vermutlich Stahlseile oder stabile Spanngurte an dem in den Verkaufsräumen der Tankstelle stehenden Geldautomaten und rissen mit starker Beschleunigung des benutzten Transportfahrzeugs den Geldautomaten aus seiner Verankerung. Der so aus dem Tankstellengebäude herausgezogene Geldautomat wurde anschließend in das Transportfahrzeug geladen, bevor die Tatverdächtigen mit dem Kraftfahrzeug vom Gelände wegfuhren. Die vier Tatverdächtigen hinterließen am Tatort ein regelrechtes Trümmerfeld, was ihr rücksichtsloses Verhalten unterstreicht.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die das benutzte Tatfahrzeug in der Nacht zum Samstag im Zeitraum von 02.00 bis 03.30 Uhr auf der Bundesstraße 14 oder Nebenstrecken zwischen Rietheim-Weilheim und Aldingen, insbesondere im Stadtgebiet Spaichingen beobachten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Tatverdächtigen etwa eine Viertelstunde vor der Tat aus Richtung Spaichingen an den Tatort heran und flüchteten nach der Tat über die Bundesstraße 14 in Richtung Spaichingen / Rottweil / Bundesautobahn A81. Es ist anzunehmen, dass die weitere Flucht der Täter in Richtung Norden erfolgte.

Die Polizei bittet weiterhin alle Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen, zum beschriebenen Fiat Ducato, zu einer früheren Beobachtung des Tatortes durch die Täter oder zum Verbleib der Reste des zerstörten Geldausgabeautomaten geben können, dies bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil oder bei einer sonstigen Polizeidienststelle zu melden.

Der komplett entwendete Geldausgabeautomat war wegen der derzeitigen Krisensituation außer Betrieb und nicht mit Bargeld bestückt. Dies erhöht nach Ansicht der Ermittler die Gefahr der Wiederholung der geschilderten Straftat an einem anderen Tatort.

Ursprüngliche Pressemeldung des Polizeipräsidiums Konstanz vom 09.05.2020, 11.46 Uhr:

Einbruch in Tankstelle

Am Samstag in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 03:00 Uhr wurde ein Einbruch in die TOTAL Tankstelle in der Straße Langes Gewand in Rietheim-Weilheim verübt. Die bisher unbekannte Täterschaft fuhr mit einem weißen Kastenwagen rückwärts in die geschlossene Glastür der Tankstelle und beschädigte diese stark. Anschließend drangen die Täter in den Verkaufsraum ein, befestigten mehrere Seile an dem dortigen Geldautomaten und rissen diesen aus der Verankerung. In der Folge verluden sie den Geldautomaten in den Transporter und flüchteten in unbekannte Richtung. Vermutlich dürfte es sich bei dem Transporter um einen weißen Fiat Ducato gehandelt haben, welcher mit 4 Personen besetzt war.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell