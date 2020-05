Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Müllmann geohrfeigt 12.5.20, 7.45 Uhr

Schwenningen (ots)

Recht rabiat ging ein Passant am Dienstagmorgen gegen den Fahrer eines Entsorgungsfahrzeugs vor. Er versetzte ihm grundlos eine Ohrfeige und machte sich dann auf und davon. Der noch unbekannte Fußgänger ging am Muslenplatz hinter dem Müllfahrzeug vorbei, weswegen der Fahrer bremsen musste. Daraufhin begab sich der mit einem dunkeln Kapuzenpulli bekleidete junge Mann ans Fahrerhaus und versuchte den Fahrer herauszuzerren. Als der 45-jährige Fahrer des Lastwagens schließlich ausstieg, versetzte ihm der aggressive, etwa 180 Zentimeter große Passant einen Schlag an die Wange, bevor er in Richtung Pfarrer-Schmid-Straße davonging. Durch den Übergriff wurde der Lastwagenfahrer leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

