Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Diebstahl von Münzgeldautomat aus Mehrfamiliengebäude (07.05.2020 - 11.05.2020)

Trossingen (ots)

Bereits zum zweiten Mal war im Zeitraum von Donnerstagabend bis Sonntagmittag die Eigentümergemeinschaft eines Mehrfamiliengebäudes mit Mietwohnungen in der Straße "In Grubäcker" durch den Diebstahl des in der Gemeinschaftswaschküche des Gebäudes zum Betrieb einer Waschmaschine installierten Münzgeldautomaten betroffen.

Der in einer Wand verdübelte Münzgeldautomat mit einem Sachwert von etwa 700 Euro wurde aus der Wand gerissen und mitgenommen. Das Kabel für die Stromzufuhr wurde durchtrennt. Mit dem Münzgeldautomat erbeuteten die Tatverdächtigen Münzgeld in Höhe von etwa 20 Euro. Ein anderer Münzgeldautomat war bereits im Zeitraum vom 10.04.2020 bis 16.04.2020 auf gleiche Art und Weise aus derselben Waschküche entwendet worden.

Hinweise zu diesen Straftaten erbittet der Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866.

