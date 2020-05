Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch an Tankstelle (11.05.-12.05.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Zum wiederholten Mal versuchte ein unbekannter Täter im Zeitraum von Montag, 07.15 Uhr, bis Dienstag, 07.15 Uhr, gewaltsam in eine Tankstelle in der Schwenninger Straße einzudringen. Hierzu versuchte der Unbekannte ein Glasbausteinsegment aufzuhebeln, was ihm jedoch misslang. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, den Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726/93948-0, zu informieren.

