POL-UL: (BC) Riedlingen - Spielautomat geknackt

In eine Gaststätte brach am frühen Donnerstag ein Unbekannter in Riedlingen ein.

Gegen 2.30 Uhr hebelte der Einbrecher an einem Gebäude in der Hindenburgstraße die Eingangstür auf. Im Inneren brach er mit einem Werkzeug einen Spielautomaten auf, nahm das Geld und flüchtete. Die Polizei (Tel. 07371/9380) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen. Wer am frühen Donnerstag eine verdächtige Person gesehen hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann soll sich bitte melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen aus dem Raum Riedlingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

