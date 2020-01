Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Fußgänger von Auto erfasst

Neben dem Zebrastreifen betrat am Donnerstag in Schelklingen ein Mann die Fahrbahn.

Laut Polizeiangaben sei gegen 17.45 Uhr ein Autofahrer in der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte gefahren. Beim Zebrastreifen vor der Konradistraße sei ein Fußgänger neben diesem auf die Straße getreten. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste den Mann mit seinem VW. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bitte melden. Der Schaden am Auto beträgt etwa 1.500 Euro.

