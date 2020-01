Polizeipräsidium Ulm

Die kurze Abwesenheit einer Verkäuferin nutzte am Donnerstag in Ulm ein Dieb.

Nach Erkenntnissen der Polizei sei die Tat in einem Geschäft in der Platzgasse erfolgt. Dort war gegen 17.15 Uhr eine Verkäuferin alleine. Als sie den Verkaufsraum nur kurz verließ, um in einen anderen Raum zu gehen, muss der Unbekannte zugeschlagen haben. Den Verlust von Scheinen bemerkte die Frau, als sie die Kasse kurze Zeit später wieder öffnete.

Die Polizei rät, Geld und Wertsachen immer im Blick zu haben und zu sichern, ansonsten verschlossen aufzubewahren. Auch am Arbeitsplatz. Denn Diebe nutzen jede Gelegenheit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

