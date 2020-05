Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Arbeiter verletzt sich auf Baustelle (12.05.2020)

Konstanz (ots)

Verletzt wurde am heutigen Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein 47-jähriger Bauarbeiter in der Jacob-Burckhardt-Straße, als sein Fuß unter die Gummikette eines Baggers geriet. Hierdurch brach das Sprunggelenk seines Fußes und er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

