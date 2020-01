Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Wellingholzhausen: Brand in einem alten Bauernhaus

Melle (ots)

Ein Passant hat gegen 07.25 Uhr einen Brand in einem leerstehenden Bauernhaus an der Sondermühlener Straße bemerkt und den Notruf gewählt. Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem alten Gebäude. Die Angehörigen der eingesetzten Feuerwehren aus Melle, Gesmold und Wellingholzhausen konnten das Feuer letztendlich löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude verhindern. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf und schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro.

