Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch in Friseursalon

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte gelangten in der Nacht auf Mittwoch durch ein Fenster in einen Friseursalon. Bevor man sich unerkannt vom Tatort in der Oeseder Straße entfernte, nahm man eine Geldkassette an sich. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500.

