POL-OS: Georgsmarienhütte: Eigentümer einer Stahlkassette gesucht

Am Dienstagnachmittag wurde am Eichendorffweg, in einem an den dortigen Wanderparkplatz angrenzenden Waldstück, eine aufgebrochene blaue Stahlkassette mit der Aufschrift "Haushaltskasse". In ihr befanden sich die abgebildeten Schlüssel und zwei schwarze Geldbörsen. Wer die auf dem Foto abgebildeten Gegenstände kennt, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/8790131 oder 05401/879500.

