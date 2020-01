Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Ermittlungen nach Brand in Schwagstorf

Fürstenau (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Lütkeberge brannte am Dienstagabend eine freistehende Lagerhalle. Anwohner bemerkten gegen 20.40 Uhr Brandgeruch und stellten bei der Nachschau fest, dass an einer Giebelseite der Halle Flammen aus dem Dach schlugen. Sie alarmierten die Polizei und die Feuerwehr, die mit den Einsatzkräften aus Schwagstorf, Fürstenau und Ankum die Flammen löschten. Nach ersten Ermittlungen waren aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Kubikmeter Kaminholz in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt, an dem Gebäude entstand allerdings ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

