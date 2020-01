Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Illegale Müllentsorgung durch Frau mit weißem BMW

Melle (ots)

Die Polizei Melle sucht nach der Fahrerin eines weißen BMW X1, die am 22.01.2020 an der Gesmolder Straße illegal Müll entsorgt hat. Zeugen hatten die 35 bis 40 Jahre alte Frau mit den schulterlangen Haaren gegen 13 Uhr dabei beobachtet, wie sie diversen Hausrat aus dem SUV nahm und auf dem Grünstreifen an der Autobahnbrücke ablegte. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05422/92060-130 entgegen.

