Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Mutmaßlicher Autoaufbrecher flüchtete

Wallenhorst (ots)

Am Mittwochabend war ein BMW in der Ermländer Straße das Ziel eines Autoaufbrechers. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete der Täter den Wagen auf noch unbekannte Weise, nahm aber offenbar nichts mit. Ein Anwohner sah gegen 22.40 Uhr noch, wie eine männliche Person (etwa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkle Winterjacke und weiße Hose) mit einer Plastiktüte in der Hand vom Tatort weglief. Die alarmierte Polizei suchte zwar noch nach dem Unbekannten, konnte diesen aber nicht mehr finden. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Wallenhorst. Telefon 05407-81790.

